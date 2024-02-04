أحمد داود وبسنت شوقي وأمير المصري يصلون جنازة والدة الفنانة تارا عماد

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني جنازة والدة الفنانة تارا عماد، والمقام حاليا بمسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد.

ووصل منذ قليل الفنان أحمد داود، وزوجته علا رشدي، والفنانة بسنت شوقي، والفنان أمير المصري، والفنانة عفاف مصطفى وابنتها، وإنجي وجدان، وغيرهم.

وكان أول حضور جنازة والدة تارا عماد، هي الفنانة ريهام عبد الغفور، التي حرصت على مواساة صديقتها.

وكانت تارا عماد، أعلنت مساء أمس، وفاة والدتها، دون الكشف عن تفاصيل وفاتها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة.

وكتبت: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، انتقلت إلى رحمة الله تعالي والدتي الحبيبة».

وأضافت: «على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».