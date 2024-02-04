ريهام عبدالغفور تصل جنازة والدة تارا عماد

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد.

وتُقام صلاة جنازة والدة تارا عماد بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس، بعد صلاة ظهر اليوم، ومن المقرر أنَّ يوارى جسدها الثرى في مقابر العائلة.

«العودة».. آخر أعمال تارا عماد الفنية

يُشار إلى أنَّ آخر أعمال تارا عماد مسلسل «العودة» بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلي، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقي، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمد عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي.

تدور الأحداث في إطار صعيدي حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.