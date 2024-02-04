رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69%، ويرغب آلاف الطلاب في معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف

وأتاحت محافظة بني سويف، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة من هـنـا، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة على الفور.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، التي تتضمن تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، بالإضافة إلى 30 درجة لمادة الرياضيات، و30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي 140 درجة.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70%، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04%، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03%، وفي المركز الرابع ناصر بنسبة نجاح 76.69%، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 67.54%، وببا بنسبة 77.84%، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03%.