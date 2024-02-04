ماذا يحدث لجسمك عند وجود خلل في إفرازات الغدة الكظرية؟.. مشاكل صحية خطيرة

رغم صغر حجمها وتواجدها فوق الكليتين داخل جسم الإنسان، إلا أن البعض يجهل أهمية الغدة الكظرية، والتي لها دورا كبيرا في تنظيم نسبة السكر في الدم، نتيجة الهرمونات التي تفرزها في الدم مباشرة، فضلا عن دورها في عمليات الإيض والجهاز المناعي، وبالتالي فإن أي خلل في الغدة الكظرية يؤثر بالسلب علي العديد من وظائف الجسم.

وبحسب ماقالته الدكتورة زينب شفيق دكتورة الغدد الصماء لـ«الوطن»، فإن الغدة عبارة عن طبقة خارجية وهي القشرة وطبقة داخلية وهي النخاع، ولكل منهما دورا هاما في الجسم.

القشرة تعمل على إفراز هرمون الكورتيزون

فالقشرة تعمل علي إفراز هرمون الكورتيزون المسؤول عن تظبيط مستوى السكر في الدم والتمثيل الغذائي، وهرمون الالدوستيرون المسؤول عن توازن الأملاح في الجسم ويعمل على تظبيط مستوى الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم ويحافظ على ضغط الدم، وتفرز أيضا هرمون الأندروجين وهو هرمون الذكورة والمسؤول عن نمو الاعضاء التناسليه للطفل وهو صغير وبعدها يكون مسؤول عن وظائف ثانوية مثل نمو الشعر في الجسم.

أما الطبقة الداخلية فهي النخاع وتفرز هرمون الأدرينالين والنورادرنالين، ويساعدوا في رد فعل الجسم عند التعرض لضغط، بحسب استشاري الغدد الصماء.

وأوضحت أن الخلل في إفراز هذه الهرمونات يكون إما بالزيادة أو النقص في افراز الهرمونات، لافتا إلى أن أعراض هذا الخلل، تكون ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم، هشاشة العظام لأن الكورتيزون يعمل علي زيادة كسر البروتينات وظهور شعر في الوجه عند البنات، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ويؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب وتغيرات مزاجية، مرددة «كل هذا يحدث لو حدث زيادة في هرمون الكورتيزون».

ماذا يحدث عند تضخم الغدة الكظرية للطفل

أما لو حدث تتضخم في الغدة الكظرية للطفل هو جنين، فإنه سيؤدي إلي إفراز هرمون الذكورة والطفل سيولد به شكل الأعضاء التناسلية، والزيادة في إفراز هرمون الأدرينالين والنورادرينالين سيؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم ويأتي علي شكل نوابات.

أما في حال نقض إفراز هرمون الكورتيزون، فإن هذا سيؤدي إلى انخفاض مستوى السكر وضغط الدم، وظهور تصبغات في الجلد ويشتكي المريض من فقدان الوزن.

ما الذي يؤثر علي إفراز هرمون الغدة بالزيادة أو النقصان؟

وأرجعت دكتورة الغدد الصماء سبب وجود خلل في إفراز هرمونات الغدة الكظرية إلى وجود جرثومات أو فيروسات مناعية أو أجسام مضادة، تقلل من إفرازتها وتتسبب بمرض أدسيون، أما الذي يعمل على زيادة الهرمون يكون غالبا ورم في الغدة ويكون حميدا وليس خبيثا، لافتة إلى أن التضخم بالغدة أحيانا يكون المشكلة في الغدة النخامية بما أنها هي المايسترو والمسؤولة عن تنظيم إفراز الغدة الكظرية.

هل الغدة الكظرية تسبب ألما في الظهر؟

هل الغدة الكظرية تسبب ألما في الظهر؟، وهو ما أجابت عنه دكتورة الغدد الصماء قائلة، « تسبب ذلك لو كان المشكلة في الغدة نفسها ويوجد ورم عليها، ولو كان حجم الورم كبير يكون ما يسمي بالكبسولة، زي غشاء كدا حول الغدة لأن الورم يعمل على شد الجسم فيشتكي المريض من ثقل أو هشاشة في العظام، ولكن لا تؤدي إلى ألم في الظهر، وهنا يتطلب من المريض عمل بعض التحاليل والأشعة للغدة الكظرية وأيضا الغدة النخامية».

ولكي يحافظ الانسان على صحة الغدة الكظرية، يجب عليه اتباع نظام عذائي متوازن، ويكون فيه التركيز على البروتينات والخضراوات والحبوب الكاملة، والابتعاد عن السكريات والنشويات الزيادة والدهون، وكذلك البعد عن التوتر لأن التوتر يعمل على بعض الخلل في إفراز هرمون الكروتيزون.