استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي لمواطنين في محل إقامتهم بـ11 محافظة   

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و72 بطاقة رقم قومي، و26 ألفا و35 مصدرا مميكنا.

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 3/ 2 /2024، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340، لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

كما جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 598 بطاقة رقم قومي، وعدد 196 مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد (20) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل القطاع بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (319) مواطنا، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 327.