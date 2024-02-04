نائب «التنسيقية» يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لمضاعفة الصادرات

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو أحد ركائز الاقتصاد القومي المصري.

وذكر «السباعي»، أنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن تربع على عرش الصادرات الزراعية، لكن هناك حلقة مهمة مفقودة ومهملة، وهي استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، موضحا أنه كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية

وأضاف «السباعي»، قائلا نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة وهو رقم متواضع، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات، وليس بيعها طازجة، خاصة أن 60% من مكوناتها هي من المياه العذبة، أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي، لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.

وتابع، بأن قطاع التصنيع الزراعي يحتاج إلى دفعة ودعم قوى من جانب الدولة لتسهيل كافة العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، موضحا أن إغفال دور التصنيع الزراعي يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة في أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية في مصر، والذى تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعي.

وأشار «السباعي»، إلى أنه في ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتي من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعي ضرورة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائي وهدر الموارد المائية، بل وخيارا حتميا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائي الذى يمثل ركيزة الاستقرار السياسي فى مصر.

ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة

وقال، إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة، والتي أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة في إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، إضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافي من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، مثل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «كل ذلك يفتح فرصا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة في هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعي آلية ممكنة ومحورا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».