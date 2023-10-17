خبير مناخي: الزراعة المستدامة تساهم في توفير الغذاء وتحقيق التنمية

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن مفهوم الزراعة المستدامة يحقق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل، وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الزراعة المستدامة تساهم في توفير الغذاء، والحد من التغيرات المناخية.

الزراعة المستدامة وتدوير المخلفات

أوضح أستاذ المناخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزراعة المستدامة تقوم على تدوير المخلفات التي تنتج عن المحصول السابق وتدويرها للاستفاده منها كسماد عضوي طبيعي لا يوجد له أثار سلبية كالمبيدات الحشرية، ما يجعل الغذاء أمنا خاليا من الملوثات، ولا بد من على غرس وعي كامل عند المزارع، بالمحصول من بداية الزراعة حتى عملية الحصاد، لافتا إلى أن كل هذه الأمور تساهم في تنشيط الكائنات الحية الموجودة بالتربة، ما يساعد في حماية البيئة.

وأضاف «عبدالمعاطي»، أن كلما زادت الزراعة المستدامة زادت المساحات الخضراء التي تمتص الاحتباس الحرارس، بالإضافة إلى أن النبات يقاوم إجهاد الحرارة والرياح الشديدة والأمطار، ومواجهة التغيرات المناخية والتصدي للتسميد المعدني، الذي يتسبب في احترار وتصاعد غاز الميثات الذي يسبب تلوث البيئة، والتوجه نحو التسميد بطريقة علمية تحمي الأرض الزراعية والبيئة.

الأرض الخضراء تحد من تلوث البيئة

وأكد «شاكر» أنه كلما كانت الأرض خضراء على مدار السنة بأكلمها، فهذا يحسن من المناخ لأنها تمتص الملوثات وتنتج الأكسجين.