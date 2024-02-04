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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح.. الموعد والرابط

كتب:

محمد بخات
01:29 م | الأحد 04 فبراير 2024
امتحانات تلاميذ الأزهر في مطروح - صورة أرشيفية

امتحانات تلاميذ الأزهر في مطروح - صورة أرشيفية

يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح، الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء جميع الامتحانات منذ عدة أيام.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح

وأكد الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة محافظة مطروح الأزهرية، أن أعمال التصحيح في المرحلة الأخيرة، ويتم العمل حاليا عللا رصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2024 في محافظة مطروح بجميع المعاهد الأزهرية في الإدارات التعليمية المنتشرة في مراكز ومدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم والضبعة والعلمين والحمام والبنجر وسيوة.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح 

وقال رئيس منطقة مطروح الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح على الإدارة العامة في قطاع المعاهد الأزهرية خلال يومين بعد الانتهاء منها، ومن المقرر ظهورها يوم الخميس المقبل، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال رابط موقع بوابة الأزهر.

 

 

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