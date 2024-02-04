نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية.. الموعد والرابط

يواصل كنترول الإدارة المركزية للأزهر الشريف، أعمال تصحيح ورصد الدرجات للطلاب، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية نهاية الأسبوع الجاري، عقب اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية

وقال الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وجه العاملين في الكنترول بسرعة العمل حتى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالقليوبية في موعدها نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم إعلانها عبر الرابط هـنـا.

مراجعة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالقليوبية

وأضاف «خضر»، أنه جرى التشديد على تحري الدقة عند نقل الدرجة من الورقة والتجميع والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة ليحصل كل طالب على حقه كاملا، من خلال مراجعة كل أجزاء الورقة الامتحانية وإجابات الطلاب، قبل إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة القليوبية.