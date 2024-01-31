«القابضة للمياه»: مراكز تدريب لتهيئة الموارد البشرية وتحقيق التنمية بالمحافظات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قاعات المحاضرات المقامة بمركز التدريب التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

مركز التدريب الذي تمتلكه الشركة يعد انطلاقة لتهيئة الموارد البشرية

وقال المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات صحفية، إن مركز التدريب الذي تمتلكه الشركة يهدف إلى تدريب وتهيئة الموارد البشرية لتحقيق التنمية المهنية لما يمتلكه من قاعات مختلفة، والتي تعمل بالفترة الصباحية والمسائية، ومنها قاعة «ورش العمل التعاوني»، التي تسع 30 متدربا، وقاعة أخرى للمحاضرات تسع 50 متدربا، وثالثة للتعلم الإلكتروني وهي تسع 20 متدربا.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المركز يضم قاعة رابعة للاجتماعات والتي تسع 30 متدربا وجميع القاعات مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المعينة على كفاءة التدريب من شاشة عرض وجهاز كمبيوتر ومكبر للصوت، بالإضافة إلى تزويد كل قاعة بأدوات مساعدة للتدريب من سبورة بيضاء وقلم سبورة وعرض بروجكتور كهربائى مزود بجهاز تحكم عن بعد، وذو شاشة تعمل باللمس.

برامج أساسيات معالجة الصرف الصحي

من جانبه، أوضــح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن المركز تمكن من إجراء العديد من البرامج والورش التدريبية المفعلة بمختلف قاعاته التدريبية سواء كان لأبناء الشركة أم لجهات خارجية مستأجرة لقاعات الشركة أو أحداهم كبرامج أساسيات معالجة الصرف الصحي، والمسار الوظيفي، وأساسيات التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب وبرامج أساسيات التعامل مع العملاء بإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، وبرامج الجمعيات التنموية والمشروعات الصغيرة، معقبا أنه يمكن حجز قاعات المركز أو الاستعلام من خلال التواصل على الأرقام التالية 01227778189 أو على رقم 01280733381.