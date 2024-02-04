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معرض القاهرة الدولي للكتاب

يسرا وأحمد حاتم يشاركان في جنازة والدة تارا عماد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:29 م | الأحد 04 فبراير 2024
جنازة والدة تارا عماد

جنازة والدة تارا عماد

حرصت الفنانة يسرا، والفنان أحمد حاتم، على الحضور منذ قليل للمشاركة في جنازة والدة الفنانة تارا عماد، ولتقديم واجب العزاء لها ومواساتها.

يسرا تحضر جنازة والدة الفنانة تارا عماد

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

كما حضر قبل سابق أحمد داود وزوجته علا رشدي، والفنانة بسنت شوقي، والفنان أمير المصري، والفنانة عفاف مصطفي وابنتها ياسمين رحمي، وإنجي وجدان، وسلمى أبو ضيف.

وفاة والدة تارا عماد

ورحلت عن عالمنا والدة تارا عماد، مساء يوم أمس، إذ أعلنت ذلك عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحرص عدد كبير من الفنانين، على نعى تارا عماد، إذ كتبت أسما شريف منير: «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة»..

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بقلم أحمد عبد الرحمن