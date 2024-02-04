وزير الخارجية الفرنسي: ملتزمون بالوقوف بجانب مصر من أجل استقرار اقتصادها

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن فرنسا ملتزمة إلى جانب مصر من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري، قائلًا: «نحن ملتزمون إلى جانبكم من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري على صعيد ثنائي، وفى إطار الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الدولية».

وقال خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة، مع وزير الخارجية سامح شكري، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «الدعم الذي قدمته فرنسا لمصر في صندوق النقد الدولي، هذا هام، ونحن نعرف ذلك، وسوف نستمر في مواكبتكم، وتنفيذ الإصلاحات ودعمكم في هذا العملية الجارية».

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية الفرنسي، أن الوضع مأساوي والاحتياجات ملحة يومًا بعد يوم، متابعًا: «على استعداد لمواصلة وتعزيز التنسيق الإنساني لمصلحة المدنيين في غزة، والجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري جهود متميزة، وأود أن احيي المنصة اللوجيستية التي تم إنشاؤها في العريش، وفرنسا تساهم بذلك، وهذا يبين كم أن جهودنا المشتركة مثمرة وعملية».

وتابع: «لقد كنتم ملتزمين بقوة إلى جانبنا لتسهيل إيصال المساعدات الفرنسية الإنسانية بحرًا وجوًا إلى القطاع، لقد أوصلنا أكثر من 2000 طن من المساعدات ومن المواد الطبية».