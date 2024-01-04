وزير الخارجية البحريني يلتقي بالسفيرة المصرية لبحث العلاقات الثنائية

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، بمقر الوزارة اليوم الخميس، السفيرة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

بحث مسار العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البحرين ومصر

بحسب وكالة أنباء البحرين، جرى خلال اللقاء بحث مسارات العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تعاون وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا، وتدارس سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية بالوزارة.

الأحد إجازة رسمية بالسفارة المصرية

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة المصرية بمملكة البحرين، أن السفارة إجازة يوم الأحد 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد مقدمة التهنئة للجالية المصرية بمملكة البحرين، وذلك بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المصري، والذي قرر فيه أن الأحد 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.

وأشارت السفارة المصرية بالبحرين، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستعود للعمل يوم الاثنين 8 يناير.