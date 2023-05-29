«إيتيدا» تدعم شركات التكنولوجيا للمشاركة في معرض «جيتكس إفريقيا» بالمغرب

أعلنت جمعية «اتصال» -إيتيدا- عن دعمها لشركات تكنولوجيا المعلومات التي تتطلع للمشاركة في فعاليات معرض «جيتكس إفريقيا» المقرر له خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك انطلاقًا من دورها في توفير فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية وتوسيع قاعدة انتشارها خارجيًا من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية والإقليمية.

أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة

ويأتي دعم «اتصال» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي تقدمه لأعضائها بهدف تحفيز الشركات المصرية الأعضاء في «اتصال» للمشاركة في المعرض سواء كانت شركات زائرة أو عارضة والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة.

سوق التكنولوجيا في طريقه للنمو من 115 مليار دولار

ويعقد هذا الحدث بعد أن أصبح الإقبال على الاستثمار في مجالات التقنية في أفريقيا أكبر من أي وقت مضى.

ويتوقع المحللون أنَّ سوق التكنولوجيا في طريقه للنمو من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، في حين سيكون قطاع تمويل الشركات الناشئة في إفريقيا أعلى بـ6 مرات مقارنة بأي مكان آخر، ويشارك في هذا الحدث أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من 95 دولة.

تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة

ويغطي معرض جيتكس القطاعات التي تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، وحلول الأعمال الذكية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والربط الشبكي.

ومن المقرر، أن يناقش عارضو «جيتكس إفريقيا» التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.