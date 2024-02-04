شكري: مصر وفرنسا تتوافقان في الرؤى حول القضايا الإقليمية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، توافق مصر وفرنسا في الرؤى حول القضايا الإقليمية، موضحا أن السياسة المصرية تُصاغ على أسس ومبادئ تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعمل في إطار علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وخصوصية كل دولة واحترام سيادتها والمصالح المشتركة.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مهم للجميع في الشرق الأوسط وأوروبا، مشددا على أن مصر لديها علاقات عسكرية وأمنية مع فرنسا.