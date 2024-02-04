«مصر للتأمين»: أطلقنا وثيقة «حياة كريمة» تيمنا بالمبادرة الرئاسية

قال عمر جودة، العضو المنتدب ورئيس شركة مصر للتأمين التنفيذي، إن الشركة أطلقت وثيقة حملت اسم «حياة كريمة» تيمنا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل إلكتروني كامل، ذلك في إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة، وللمضي قدما في استهداف المواطنين ممن يمتلكون هواتف محمولة ولديهم اتصال بالإنترنت.

«جودة»: اتفاقيات مع الشركات الكبرى لتسهيل الخدمات

وأضاف «جودة»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأمين متناهي الصغر المنعقد في محافظة الأقصر، أن الشركة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع كبريات الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الصناعي، من أجل تسهيل تقديم الخدمات ولزيادة القاعدة المستهدفة من المنضمين إلى الشركة، لافتا إلى أن مساعي الشركة خلال الفترة القليلة الماضية والمستقبلية هو مد ما يتعلق بالشمول المالي، الأمر الذي سيخدم أهداف التنمية المستدامة والصناعية وخطة الدولة وصولا لعام 2030.

المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات

وأوضح «جودة»، أن الشركة قدمت عددا متميزا من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكاليف تأمينية مخفضة، مع اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر لتحقيق الشمول التأميني، ذلك عبر تقديم عددا من البرامج والدورات التدريبية للمواطنين بمختلف المجالات، وكذا العمل على تطوير وتحسين العنصر البشري، عبر توفير التدريب الملائم للطلبة بالجامعات، ولتهيئتهم قبيل تخرجهم لبيئة العمل الخارجية.

تقديم خدمات متعددة تتعلق بالتنمية المستدامة

وأشار إلى أن الشركة ساهمت كذلك على تقديم خدمات متعددة فيما يخص التنمية المستدامة، منها إنشاء مدرسة «مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية» بمحافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع أخر أطلق عليه اسم «قوى عاملة مصر» والذي بدأ مسبقا في عامه الدراسي الثاني، من أجل المساعدة في تطوير التعليم الفني باعتباره أول مدرسة متخصصة بتسويق الخدمات المالية على مستوى الجمهورية.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، المضي قدما في دعم التأمين الخاص بالمتناهي الصغر لجانب دعمها المسبق في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا إتاحة الدراسة لتقديم منتجات تأمينية دون تعقيدات بطريقة الشراء.

تحقيق النفاذ السريع والمباشر للمواطنين

ولفت «جودة» إلى أن الشركة قامت بدراسة احتياجات المجتمع مسبقا، الأمر الذي تلاه إطلاقها لوثيقة «حياة كريمة» عبر تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، ما سمح للشركة تحقيق النفاذ السريع والمباشر للمواطنين في أي مكان بعد تسهيل طرق الإتاحة، حيث يغطي المنتج التأميني الجديد للشركة مخاطر كالحوادث الشخصية، بعد إبرام شركته بروتوكولا تعاونيا مع وزارة التخطيط من أجل توفير منتج تأميني جيد لكل الأسر المصرية.