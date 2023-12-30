مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. يحد من البطالة

يساعد قانون تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خلق بيئة لتحفيز قطاع المشروعات، والذي يلعب دورا مهما في الحد من البطالة، وخلق فرص العمل.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت المحامية علا حافظ، أن قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ينص على الإعفاء من دفع رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002 من قانون حماية الملكية الفكرية.

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من الحكومة، بعد أخذ رأي الوزير المسؤول عن البحث العلمي.

مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة

وأشارت حافظ لـ«الوطن»، إلى أن المادة 24 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنص على العديد من المزايا المقدمة للمشروعات، منها سداد تكاليف توصيل المرافق العامة للأرض المخصصة للمشروع بعد التشغيل والتسليم، أو التنازل عن رسوم التأخر في السداد كليًا أو جزئيًا، كما تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي مجانًا أو بضمانات، بالإضافة إلى دفع جزء من تكلفة تدريب العمال، واسترداد رسم رمزي أو مبلغ لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، أو الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة قبل بدء الأنشطة عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض هذه الضمانات.