زوجة علاء مرسي تكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

خضع الفنان علاء مرسي، صباح اليوم، لعملية جراحية دقيقة، بعدما تعرض لأزمة صحية، خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية لـ علاء مرسي

وكشفت زوجة الفنان علاء مرسي، لـ«الوطن»، عن أنّ زوجها خضع لمنظار قولون، بعد أن أجرى العديد من الفحوصات الطبية، ومن المقرر خروجه من المستشفى اليوم بعد أن تستقر حالته الصحية، على أن يستكمل علاجه في المنزل.

آخر أعمال الفنان علاء مرسي

يعتبر فيلم أبو نسب آخر أعمال الفنان علاء مرسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول شخصية علي وهو طبيب أطفال، وشخصية داليا حبيته والتي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتحدث مفارقة يوم زفافهما ويتفاجأ علي بشخصية حماه الإجرامية.

أبطال فيلم أبو نسب

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، علاء مرسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، وآخرين وعدد من ضيوف الشرف من بينهم المطرب أحمد سعد، محمد ثروت، شيرين رضا، من تأليف أيمن وتار واخراج رامي إمام.