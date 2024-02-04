الجمهور يلتف حول أحمد العوضي في شارع المعز أثناء تصوير مسلسل حق عرب (صورة)

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير باقي مشاهده في مسلسل حق عرب، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك فى شارع المعز بمنطقة الحسين.

أحمد العوضي في شارع المعز

وخلال تواجد أحمد العوضي فى شارع المعز، التف الجمهور حوله مرحبين به ومحاولين التقاط مجموعة من الصور معه، وهو ما كشف عن هذا الأمر من خلال مشاركة جمهوره بفيديو له عبر خاصية «ستوري» على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أبطال مسلسل حق عرب

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووليد فواز وأحمد عبد الله ومحمد علاء وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وشارك الفنان أحمد العوضي في رمضان الماضي 2023 بمسلسل ضرب نار، والذي شارك فيه بجوار عدد من الفنانين، منهم ياسمين عبد العزيز وماجد المصري ومها نصار وغيرهم.