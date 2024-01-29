أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من كواليس مسسل «حق عرب».. يعرض في رمضان

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد «حق عرب»، والذي يجري تصويره الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024.

صورة جديدة من مسلسل حق عرب

وكتب «العوضي» على الصورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلا:«حق عرب رمضان 2024 مسلسل دباح إن شاء الرحمن».

واستأنف أحمد العوضي تصوير مسلسل حق عرب، يوم السبت الماضي، بعد أن توقف بسبب تعرضه لوعكة صحية مفأجاة، أدت دخوله إلى أحد المستشفيات فى منطقة القاهرة.

مسلسل «حق عرب» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، سلوى عثمان، محمد علاء، كارولين عزمي، أحمد صياح، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، وغيرهم.