مسلسلات رمضان.. أحمد العوضي مع دينا فؤاد بشارع المعز من أجل «حق عرب»

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «حق عرب»، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا بسبب إصابته بأحد مشاهد العمل.

أحمد العوضي يستأنف التصوير داخل شارع المعز

ويستأنف العوضي التصوير، داخل لوكيشن العمل في شارع المعز بمنطقة الحسين، وتجمعه المشاهد مع الفنانة دينا فؤاد والتي تجسد البطولة النسائية أمامه بالعمل، وبعدها يعود أبطاله للوكيشن الرئيسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي أكشن رومانسي، حول شخصية «عرب» والتي يجسدها الفنان أحمد العوضي ويعمل بالأخشاب، وتتصاعد الأحداث ويدخل في صراعات مع عائلة أخرى داخل العمل.

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.