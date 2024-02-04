في اليوم العالمي للسرطان.. قصة كفاح جانان برداهلي ضد المرض 9 مرات

ضربت التركية جانان برداهلي مثالا في العزيمة والمثابرة في تغلبها على السرطان، حيث استطاعت الشفاء من السرطان 9 مرات.

أصيبت برداهلي بالسرطان لأول مرة في 2010، عندما كانت تعمل مديرة لأحد الفنادق وتم تشخيصها هناك كمريضة سرطان ثدي، ثم انتشر السرطان في باقي أعضاء جسمها مثل العظم والرئة والرحم.

انتشار المرض في جسد برداهلي أثناء تلقيها العلاج

وصرحت برداهلي بأنها أثناء تلقيها العلاج انتشر المرض في جسدها، كما قالت إن آخر مرة أصيبت بالسرطان كانت في عام 2019، وكان بسرطان المبيض.

اضطرت برداهالي لإجراء عملية لاستئصال الورم قبل وصوله إلى المخ، وذلك بعدما فشلت محاولة العلاج عن طريق الإشعاع.

نصائح للتغلب على السرطان

وأوضحت برداهلي في لقاء قامت به مع وكالة الأناضول، عن معاناتها مع المرض، كما أعطت بعض النصائح للتغلب على السرطان، ومحاولة تخطي رحلة العلاج دون التأثير بالسلب على النفس.

وصرحت بأنها كانت ترى فترة العلاج عبارة عن رحلة، فُرضت عليها، لكنها بدل من أن تركز على معاناتها مع المرض حاولت أن تفكر في جعل هذه الرحلة أفضل، وتابعت أنه على الرغم من أنها رحلة شاقة ومتعبة، لكنها ليست مستحيلة، ويمكن التغلب عليها.

وقالت إنه بالرغم من دور أصدقائها وعائلتها في دعمها أثناء فترة العلاج إلا أن الدعم والحافز النفسي كان أهم شيء، وأضافت أنها زارت 35 دولة، لكن تلك الزيارات لم تكن للتنزه، بل كانت لفهم رحلة الحياة.

تأسيس جمعية سرطان الثدي النقيلي

وأكملت أنها قررت أن تساعد السيدات اللاتي يمرون بنفس تجربتها، فقررت تأسيس جمعية «سرطان الثدي النقيلي»، وتقوم الجمعية على تقديم النصائح لمرضى سرطان الثدي، وتقديم إرشادات طبية واجتماعية لهم، لمساعدتهم على تخطي تلك الفترة.