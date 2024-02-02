علماء يبتكرون علاجا جديدا لمرض السرطان.. ما هو دواء «عاصفة الكالسيوم»؟

مرض السرطان من الأمراض الخبيثة التي تدمر خلايا جسم الإنسان، لذلك أجرى خبراء من جامعة إيهوا في كوريا الجنوبية، تجربة أثبتت التحكم والقضاء على الخلايا السرطانية، من خلال التوصل لتركيبة كيميائية قوية يمكنها مكافحة جزيئاته، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

القضاء على مرض السرطان

استطاع الباحثون ابتكار دواء جديد عن طريق التلاعب بمستويات الكالسيوم في خلايا الجسم المصابة بورم السرطان، للقضاء على المرض، بحسب دراسة نشرت نتائجها في مجلة «Angewandte Chemie»، المختصة في الشئون الطبية، نقلتها جريدة «الديلي ميل» البريطانية.

وجد العلماء طريقة للقضاء على مرض السرطان من خلال تحفيز أيونات الكالسيوم الموجودة في الجسم، فأحيانًا وجودها يكون ضارًا وحتى لا يؤدي ذلك إلى اختناق عناصر التركيب الخلوي الصحي، وفقًا لمؤلف الدراسة الكوري: «تدمير الخلايا السرطانية في الجسم سيكون بتحفيز الدواء لتراكم الكالسيوم وخنق الأورام».

هل يمكن الشفاء من مرض السرطان نهائيًا؟

وتمكّن الباحثون من تحديد تفتيت هذا الدواء للورم بالتعرض للأشعة الحمراء، وبالفعل أثبتت التجارب اختفاء أورام المصابين بالسرطان: «الدواء به جزيئات السيليكا النانوية من أجل التنظير الفلوري، وهي تحتوي على صبغة الإندوسيانين الأخضر».

وحسبما ذكر موقع صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، نقلًا عن العلماء أنه بمجرد وصول الخلايا إلى الجسم تفتح قناة الكالسيوم في الغشاء الخارجي للخلية يإنتاج مركبات الأكسجين التفاعلية، ما يؤدي إلى فتح عضية خلوية تخزن الكالسيوم لاستهداف الأنواع المختلفة من السرطانات وتفتيتها للتخلص منها.

ومن جانبه أوضح الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، إن الكالسيوم يحفز الخلايا الصحية ويساهم في المزيد من الحيوية للجسم، ونقصه يعمل على زيادة فرصة الإصابة ونمو الأورام: «نسبة الكالسيوم لازم تكون طبيعية في الجسم، وتحفيزها أنها تكون بالمعدل الصحيح بتقلل نمو الأورام».