رئيس «الهندسة الميكانيكة» الأسبق: إنشاء مراكز تسويقية لمخرجات العلوم والتكنولوجيا

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والتنمية في إفريقيا، الذي شاركت فيه نقابة المهندسين بشكل فعّال.

وألقى الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل نقابة المهندسين، كلمة نيابة عن نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر.

وعبّر البدوي عن سعادته باحتضان مصر للمؤتمر للمرة الثانية، موجها التحية باسم جموع المهندسين، للوفود الإفريقية المشاركة بالمؤتمر، بمشاركة المهندس سامي ترك رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية الأسبق.

إنشاء مراكز تسويقية

وأوصى المؤتمر بتكليف المجلس الإفريقي للعلوم والبحث والتكنولوجيا -الاتحاد الإفريقي (ASRIC) والاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية، بعمل دراسة لإنشاء مركز متخصص في إفريقيا في شؤون نقل وتسويق التكنولوجيا لدعم الصناعة والتجارة البينية.

وكذا تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، على إنشاء مراكز تسويقية لمخرجات العلوم والتكنولوجيا في جامعاتها ومراكزها البحثية، لتفعيل استخدام نتائجها في دفع عمليات التصنيع، بما يعود إيجابياتها على الصناعة الإفريقية، وكذا التجارة الإفريقية البينية.

كما أوصى المؤتمر، بتكليف الاتحاد الدولى للمنظمات الهندسية (WFEO)، والاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية (AFEO)، لتشجيع الدول الإفريقية، للارتقاء بالمستوى الهندسي في مجال نقل التكنولوجيا، وإنشاء منظومة معلوماتية لاحتياجات الصناعات القائمة بكل منها، والعمل على الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، من خلال التعاون والتكامل مع المراكز البحثية بدولها.

بالإضافة إلى تكليف كل من المجلس الإفريقي للعلوم والبحث والتكنولوجيا - الاتحاد الإفريقي (AU-ASRIC)، الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية (WFEO) والاتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية (AFEO) للبدء في عمل دراسة على مستوى الاتحاد الإفريقي لتعظيم استخدام الهندسة وتكنولوجيا المعلومات للدفع والارتقاء بالتجارة الإفريقية البينية لتحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية (ِAfCTA) .

ربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق

وإدراكًا لأهمية التطوير المستمر للتعليم الهندسي والحاجة إلى ربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق والتحديات المستقبلية للدول الأعضاء، دعا المؤتمر مؤسسات التعليم الهندسي لربط المناهج الهندسية والبحوث باحتياجات المجتمع لدفع التقدم في إفريقيا ولتوفير منتجات إفريقيا للأسواق الإفريقية، كما دعا المؤتمر مؤسسات التنمية والصناعة والتجارة في الدول الأعضاء للاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية والمنشورة في المؤتمر نظراً لأهميتها في تقديم حلول لمشاكل التنمية في إفريقيا.