إجراء مقابلة لـ1008 من الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

شهد المسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023 - 2024، للمتقدمين لرؤساء لجان ومراقبين أوائل، وعددهم 550 متقدم لرئيس لجنة، و458 متقدما لمراقب أول على مستوى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

إجراء 1008 مقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

وأُجريت المقابلات اليوم للراغبين في المشاركة من إدارات ديوان المديرية وشرق كفر الشيخ وبلطيم ومطوبس، وتشكلت اللجنة التي ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكل من إبراهيم عرفة، بالإدارة العامة للامتحانات «رئيساً للجنة»، وأحمد نجم، من لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية «وكيلاً للجنة»، وحازم عادل، من الشئون القانونية بالوزارة، ومصطفى صلاح، من المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ومدحت يوسف، مدير إدارة شؤون الطلبة بالامتحانات بالمديرية.

وأشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنّ المقابلات تنتهي الأربعاء المقبل، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات.

اتباع التعليمات والقرارات الوزارية بشأن الامتحانات

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 - 2024، وتمثيل مشرف لمحافظة كفر الشيخ بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مطالباً رؤساء اللجان بضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التي سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، في حالة حدوث ما يُعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة، والتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المُخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.