حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس، والأوراق المطلوبة، وآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 للطلاب المنازل والنظامين.

تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وأكدت الوزارة التربية أن بدء تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للمدارس، سيكون يوم الأحد 11 فبراير، وطلاب المنازل يوم الخميس 4 إبريل، مشيرا إلى أنه لن يجرى قبول استمارات بعد هذا الموعد.

ووجهت الوزارة الطلاب بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التعليم عبر هذا الرابط، للتقدم للامتحانات ومراجعة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، وفي حالة عدم التسجيل لا يحق للطالب الدخول للامتحان.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وأوضحت الوزارة الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وهي:

- الاستمارة الإلكترونية مطبوعة من علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بعد تسجيلها.

- 6 صور خاصة بالطالب مقاس 4*6.

- إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه.

- إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.