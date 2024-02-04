«التعليم» تعلن مواعيد الترم الثاني وامتحانات نهاية العام لجميع المراحل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني للمدارس، وانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

موعد بداية الترم الثاني

وأكدت الوزارة أن 10 فبراير 2024 هو بداية بداية الترم الثاني 2024 للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، وأن عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 18 أسبوعا، تحسب أيام الامتحانات من أيام الدراسة الفعلية للترم الثاني بالخريطة الزمنية للعام الحالي، وينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو.

موعد امتحانات نهاية العام

وأوضحت الوزارة في الخريطة الزمنية موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «إبتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات:

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 25 مايو 2024 بدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.

استعدادات الترم الثاني 2024

وتستعد المديريات التعليمية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تبدأ يوم 10 فبراير، والتشديد على الكتب الدراسية وصيانة المدارس والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارش، وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف مع التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف، وتطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.