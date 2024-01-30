رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة.. لن يدخل الطالب إلى الامتحان دونها

جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذير طلاب الثانوية العامة في إطار الاستعدادات المكثفة للامتحانات، بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات المقرر عقدها ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووفق المواصفات الفنية التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تعليمات مهمة بشأن التسجيل

وحثّت مدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، واتباع خطوات التسجيل بدقة واستيفاء البيانات كافة، كضرورة التأكد من أنّها تشمل المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها سواء الشعبة الأدبية أو العلمية «علمي رياضة وعلمي علوم».

وأتاحت الوزارة تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال بوابة مركز المعلومات من هنا، وشددت على ضرورة وجود بريد إلكتروني مدرسي خاص بالطالب حتى يتمكن من التسجيل، وحال عدم وجود بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط الإنشاء وهو نفسه على بوابة مركز المعلومات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء وأصل شهادة ميلاد حديثة وصورة منها، وصورة بطاقة الطالب وولي الأمر، وإيصال المصروفات الدراسية و3 صور منها من البريد، وإيصال تأمين التابلت و3 صور منها من البريد، فضلا عن إيصال رسم امتحان و3 صور منها من البريد، وطابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنيهات من البريد.