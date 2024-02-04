قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين في غزة.. واعتقال 6512 فلسطينيا بالضفة

أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 8 مواطنين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، نتيجة قصف جوي شنته الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال أقدمت على نسف عشرات المنازل في منطقة «بني سهيلا»، شرق خان يونس، عبر أحزمة نارية.

وأصيب اثنان من النازحين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من النازحين في «مجمع الشفاء الطبي»، مما أدى إلى استشهاد مواطن برصاص قناصة جيش الاحتلال، فيما تعرضت صيدلية «الولاء»، في منطقة «الطيران» بمدينة غزة، لقصف جوي من جانب طائرات الاحتلال الحربية، مما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين.

كما استهدفت الطائرات الحربية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة «وفا»، سيارة شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفسلطينيين.

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات على الحواجز العسكرية بالضفة

وفي الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً، يبلغ من العمر 22 عاماً، من بلدة «قباطية»، جنوب مدينة جنين، على حاجز «حوارة» العسكري، جنوب نابلس، بعد الاعتداء عليه بالضرب، وإرغامه على خلع ملابسه، كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني آخر بعد احتجازه.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين على مدخل بلدة «يعبد»، وعند مفترق قرية «كفيرت»، جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وعملت على إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، نحو 6 آلاف و512 فلسطينياً، وفقاً لما ذكرته مؤسسات الأسرى الفلسطينية، الممثلة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير.

لجنة فلسطينية تدين اعتداءت مستعمرين على راهب بالقدس

من جانب آخر، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، رمزي خوري، في بيان نقلته وكالة «وفا»، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتداءات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى، والإعدامات الميدانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، استكمال لسيناريو المخططات الإسرائيلية لتفريغ فلسطين من سكانها.

وأدانت اللجنة الرئاسية الاعتداء الذي نفذته مجموعة من المستعمرين المتطرفين، والذي استهدف رئيس الاباء البندكتين، رئيس دير رقاد العذراء مريم، خلال مروره في أزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة، والتلفظ بإهانات وشتائم للديانة المسيحية ورموزها.

ووثقت اللجنة اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والكنائس خلال العام 2023 الماضي، بينها تدمير القبور والصلبان بالمقبرة التابعة للكنيسة الأسقفية الانجيلية، واقتحام دير الأرمن في القدس، والاعتداء على كنيسة حبس المسيح، ومحاولة بعض المستعمرين إحراق الكنيسة وتدمير محتوياتها.

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 1593 اعتداءً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خلال شهر يناير الماضي، بينها 186 اعتداءً من جانب عصابات المستعمرين.