محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمصابي غزة في مستشفيات جامعة الزقازيق  

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، زيارة تفقدية لمبنى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي غزة، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، بحضور الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور هلال عفيفي، أمين عام الجامعة، عميد كلية التجارة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

تقديم المساعدات لمساندة الأشقاء في فلسطين

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه المساعدات، والوقوف مع الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم، والتي تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين، وعدم مغادرتهم مستشفى الزقازيق الجامعي إلا بعد تحسن حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لوطنهم بسلام.

واطمأن المحافظ على المصابين، واطلع على التقاريرالطبية الخاصة بهم، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة، مؤكداً أنه تم توفير تسخير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالاتهم الصحية وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

بينما أوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن استقبال المصابين لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة يأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتأكيداً على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.