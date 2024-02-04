«الصحة»: تقييم دوري لتحديد الحاجة لحملات محدودة ضد شلل الأطفال في بعض المناطق

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تُجري تقييمًا للوضع الوبائي بشكل دوري لتحديد الحاجة إلى حملات تطعيم شلل الأطفال محدودة في بعض المناطق، موضحة أن هذا العام لا يوجد حملات تطعيم قومية ضد شلل الأطفال.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه عند إطلاق حملات تطعيم خاصة بمرض شلل الأطفال ستعلن الوزارة والوحدات الصحية، والمرور من قبل الفرق الطبية المتحركة وتطعيم الأطفال.

هل يوجد حملات لتطعيم ضد شلل الأطفال العام الحالى؟

وأضاف أنه عند التجهيز للحملات يجرى الإعلان والبدء فى التطعيم، مشيرا إلى أن مصر خالية من تطعيم ضد شلل الأطفال بشهادة منظمة الصحة العالمية، والحملات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان تهدف إلى تعزيز الجهاز المناعي لجسم الأطفال، والحفاظ على خلو مصر من هذا المرض.

تفعيل منظومة الرسائل النصية

وأوضح المصدر أن الوزارة فعلت منظومة الرسائل النصية للتطعيمات الروتينية المجانية خلال الشهر الحالى، وذلك في إطار استراتجية التحول الرقمي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى أولياء الأمور ضرورة فحص هواتفهم والاستفادة من الحملات التطعيمات والحرص على الذهاب للوحدات الصحية والحصول على الجرعات الخاصة بتطعيم الاطفال في مواعيدها.