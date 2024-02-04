12 فيلما بالمجان لرواد قصر السينما في فبراير

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر فبراير الجاري، في سياق خطة وزارة الثقافة.

أفلام السينما المصرية والعالمية مجانا

تتنوع الأفلام هذا الشهر، بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، التي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية، بحضور الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين، مع فيلم الأطفال «Trolls 2016».

ويشهد الثلاثاء 6 فبراير، عرض فيلم «The Report» ضمن نادي السينما العالمية، والأربعاء 7 فبراير يعرض فيلم «I'm your man» ضمن نادي السينما الأوروبية.

أما 12 فبراير فيعرض فيلم «The Edge of Democracy»، ضمن نشاط نادي السينما التسجيلية.

ويقدم نادي السينما العالمية 13 فبراير فيلم «American hustle».

و14 فبراير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "Frantz " l، ويعرض فيلم «North by Northwest» ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي 19 فبراير، بينما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم «War of the worlds».

و21 فبراير، يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم «Cesar deve morie»، أما يوم 26 فبراير يعرض الفيلم العربي «خان الخليلي»، يعقبه ندوة نقدية تقديم عصام حلمي، وفي اليوم التالي يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية مع فيلم «The trial of the Chicago 7».

ويختتم البرنامج مع فيلم «Diplomacy» الذي يعرض في نهاية الشهر الحالي.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.