تكريم عمر خيرت في قصر السينما.. وتامر عبد المنعم يعتذر له

تقام حاليا ندوة تكريم الفنان عمر خيرت، بقصر السينما، تقديرًا لمشواره الموسيقي الكبير، بحضور الناقد طارق الشناوي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمهور وكذلك شقيقه.

وقال تامر عبد المنعم، مدير مركز قصر السينما، إنه يشكره لتواجده اليوم لتكريمه من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وأن وزيرة الثقافة كانت حريصة على التواجد، لكنها اعتذرت فى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن الموسيقى من الفنون التي تأتي من العدم، ويوجد عدد كبير من أنواع الموسيقى، لكن يوجد موسيقى تسمى «عمر خيرت»، وأن مصر منذ عقود طويلة تكرم أبناءها دائما، وهم هؤلاء المبدعين يكونوا سفراء للدولة بالمحافل الخارجية، لأن المصريين رواد الفن، مُشيرًا إلى أنه يعتذر للموسيقيار عمر خيرت، لتكريمه لأنه أصغر من مكانته الفنية الكبيرة.