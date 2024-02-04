تعيينات الكهرباء 2024.. الوظائف المطلوبة وآخر موعد للتقديم

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل كثيرة بشأن تعيينات الكهرباء 2024، وآخر موعد للتقديم للراغبين من مختلف المحافظات، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.

أوضحت المصادر أن غدًا الاثنين، هو آخر موعد للتقديم، وأنه لم تصدر أي قرارات حاليًا لمد الموعد للتقديم لمختلف الفئات.

وأشارت المصادر إلى أن أنواع الوظائف المتاحة تتمثل في وظيفة رئيس قطاع التدريب والدفاع المدني، ورئيس قطاع السلامة والصحة المهنية.

تعيينات الكهرباء 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تعيينات الكهرباء 2024 شملت العديد من المحافظات، وأنّ آخر موعد للتقديم هو غدًا حتى يتم غلق باب التقدم لها، منوهة إلى أنّ الأوراق المطلوبة تتمثل في الآتي:

- تقدم الطلبات باليد بقطاع الشؤون الإدارية والأفراد، برئاسة الشركة ومرفق بها 2 صورة البطاقة شخصية، تكون سارية العمل حتى تاريخه وصور شخصية.

- تقديم إسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدًا بالمستندات.

- بيان بالحالة الوظيفية معتمدًا من جهة العمل.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم.

- تقرير عن ابرز خطط و اقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها.

- تقدم الطلبات من أصل وصورة على أن يراعى أعداده على الحاسب الآلي.

- لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.