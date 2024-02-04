خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا لشهر فبراير 2024

يسعى ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك، من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة والميكانيكية بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر وقنا، الواقعين بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء مصر العليا، إلى إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2024.

وأعلنت شركة توزيع كهرباء مصر العليا 6 خطوات يجب على المشتركين الواقعين بنطاق عمل الشركة من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة اتّباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2024، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حددت الشركة خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، عن شهر فبراير 2024، من خلال الرابط التالي «اضغط هنا»، واتخاذ عدد من الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الثانية: سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الخطوة الثالثة: من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الرابعة: من خلال إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

الخطوة الخامسة: من خلال ضغط المشترك على كلمة «متابعة».

الخطوة السادسة: ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقًا للإدارة التابع لها العقار الخاص به.

عدد مشتركين شركة توزيع كهرباء مصر العليا

يبلغ عدد المشتركين بشركة توزيع كهرباء مصر العليا، نحو ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل الشركة، منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا»