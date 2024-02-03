الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر فبراير 2024 بشركة مصر الوسطى

يسعى حوالي 3.2 ملايين مشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بنطاق 5 محافظات، هي: «الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد» لمعرفة الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2024.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في نطاق شركة مصر الوسطى فبراير 2024

وأتاحت شركة مصر الوسطى الاستعلام عن فاتورة شهر فبراير من خلال 6 خطوات، وهي كالتالي:

- الخطوة الأولى:

- يختار الراغب في الاستعلام، القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي يوجد بها منزله أو نشاطه).

- الخطوة الثانية:

- يختار العميل الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه).

- الخطوة الثالثة:

- بعد ذلك، يكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الخطوة الرابعة:

- وبعدها يضغط العميل على أمر إظهار الفاتورة، وسوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضها بالسهم يمينًا للفاتورة السابقة والرجوع للفاتورة الأخيرة بالضغط على السهم شمالًا.

- الخطوة الخامسة:

- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- الخطوة السادسة:

- وبعدها يمكن للعميل أن يستعلم من جديد .

عدد المشتركين بنطاق شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى

جدير بالذكر أن عدد المشتركين بمحافظة الفيوم بلغ 694 ألف مشترك ومحافظة بني سويف 741 ألف مشترك، ومحافظة المنيا 1.2 مليون مشترك ومحافظة أسيوط 1.08 مليون مشترك، ومحافظة الوادي الجديد 101 ألف مشترك.