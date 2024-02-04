«DMC» تعرض تقريرا من معرض الكتاب حول ندوة «كتاب وجوائز»

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وتناول تفاصيل الندوة التي تم عقدها داخل القاعة الدولية بالمعرض، بعنوان «كتاب وجوائز».

أسباب الحصول على الجوائز

وقالت الدكتورة هناء الجوهري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن الندوة تتحدث عن أسباب الحصول على الجوائز، وبعض الإنجازات التي قام بها كل شخص في رحلة حياته العلمية بناء عليها حصل على الجائزة.

جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية

فيما أوضح الدكتور السيد فليفل، أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الندوة بمناسبة الحصول على جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، بحكم العمل لفترة تقترب من نصف قرن في الشؤون الإفريقية، وهي في نظري جائزة لكل العاملين فى مجال البحث في الشؤون الإفريقية، والتي تعد واحدة من أهم ركائز بناء الدولة الحديثة فى مصر.