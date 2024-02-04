مراسل «إكسترا نيوز»: دور النشر كشفت عن خصومات تصل إلى 75% في معرض الكتاب

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ المعرض حقق أرقاما قياسية في فعاليات النسخة الـ55، حيث يصنّف على أنّه واحدًا من أبرز التظاهرات الثقافية محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف رجب خلال رسالة على الهواء: «هناك إقبال منقطع النظير، ومنذ الساعات الأولى من اليوم، شهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، والبعض يفسر على أنّه كلما اقتربنا من إسدال الستار على هذه النسخة يكون هناك إقبال كبير من جانب رواد المعرض، لذلك يقتنص كثيرون الفرصة للحصول على مزيد من الكتب، فدور النشر في معرض القاهرة الدولي أعلنت عن العروض والخصومات التي تراوحت بين 20 حتى 75% على بعض الإصدارات في مختلف المجالات».

وتابع: «يوجد داخل المعرض كثير من العروض الفنية، فالأسر تعتبر المعرض فرصة للحصول على قسط وفير في الترفيه، خاصة في إجازة منتصف العام».