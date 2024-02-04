بمشاركة 78 دولة.. تدشين الرابطة العالمية للجوائز القرآنية

اجتمعت الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، اليوم الأحد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وخلال تواجدهم واجتماعهم الأول في مصر، لبحث الخطوات والتنسيق بين دول العالم لخدمة القرآن الكريم.

الرابطة العالمية للجوائز القرآنية

وعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد الشريف رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، والدكتور صادق علي الأمين العام للرابطة العالمية للمسابقات والجوائز القرانية، والدكتور عبد الجليل المهدي نائب الأمين العام للرابطة والدكتور عبد الباري عبد الرحمن رئيس مسابقة كينيا الدولية ومقرر الرابطة، والدكتور نور الدين قاسم رئيس جائزة مسابقة إثيوبيا الدولية، والدكتور علي الزين رئيس جائزة الخرطوم الدولية، والشيخ عبد المنان القسوري ممثل جائزة تانزانيا الدولية، والدكتور خالد المالود رئيس مسابقة السيد جنيد العالمية بمملكة البحرين.

ممثلوا المسابقات الدولية

وقال منسق مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم، إن حضور ممثلي المسابقات الدولية لحفل افتتاح مسابقة بورسعيد للقرآن الكريم جاء بمثابة إعلان رسمي للعالم أجمع بتدشين الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، مشيرا إلى أن مصر تعد منارة الإسلام ومهد الحضارات وهي بلد القرآن الكريم، مؤكدا أن الهدف من الرابطة هو خدمة كتاب الله عز وجل.

50 دولة تشارك في المسابقة

وأشاد الدكتور محمد الشريف رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية في البيان الختامي للاجتماع، بدور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في تنظيم مسابقة ناجحة يشارك بها متسابقين من أكثر من 78 دولة، ويحضر فاعلياتها النهائية متسابقين من 50 دولة متواجدون ببورسعيد.

وأشار الشريف، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الإعلان عن الرابطة، وأهدافها في خدمة كتاب الله، وأشار إلى أن من أعظم الأعمال خدمة الدين والقرآن، ويحقق أهداف الدول والحكومات في بناء الإنسان ونشر الفضيلة.