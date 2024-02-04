أحمد عبد الحميد يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

يحتفل الفنان الشاب أحمد عبد الحميد، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي «حنين هلال»، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

حضور الفنانين حفل زفاف أحمد عبد الحميد

وحرص العديد من نجوم الوسط الفني، على حضور حفل زفاف أحمد عبد الحميد، أبرزهم صدقي صخر، لمي كتكت، هنادي مهنا، وغيرهم.

مسلسل «العودة»

شارك أحمد عبد الحميد مؤخرًا، في مسلسل «العودة»، الذي تدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالتشويق والإثارة، حول المحامي آدم، الذي يعود إلى مدينته بالأقصر، بعد غياب سنوات بحثًا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، إذ يكتشف أن سبب اختفاء شقيقه هو منجم ذهب.

مسلسل «العودة» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف سلامة، حمزة العيلي، تارا عماد، وليد فواز، تامر نبيل، عصام السقا، ولاء الشريف، بسنت شوقي، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، لبني ونس، عايدة فهمي.