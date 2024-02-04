شعبان يوسف: جزء كبير من اليسار لم يكن لديه مشكلة مع إسرائيل

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن المجلات في فترة السبعينيات كانت تقاتل وفي مقدمتها الطليعة، مؤكدًا أن لطفي الخولي من الكتاب المظلومين ككاتب قصة ومسرح.

موقف لطفي الخولي السياسي ظلمه كمبدع

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن موقف لطفي الخولي السياسي ظلمه كمبدع، متابعًا: «جزء كبير جدًا من اليسار لم يكن لديه مشكلة مع إسرائيل، على سبيل المثال عبدالله الطوخي كتب رواية الفجر القادم عن الصلح مع إسرائيل، وأيضًا هناك كتاب صدر لعميد الإمام في أواخر 1954 اسمه الصلح مع إسرائيل».

وأوضح أن المثقفين المصريين من شعراء وكتاب الرواية وغيرهم كانوا ينشرون في مجلات الحكومة مثل المجلة، القصة، الطليعة، والكاتب، مشيرًا إلى أن كل مجلة منهم أغلقت بمعركة.

وتابع «عندما تم إغلاق تلك المجلات لجأ المثقفون للنشر على حسابهم مثل جاليري 68، وكانت تضم العديد من الأسماء الموهوبة وقتها».

وواصل: «في فترة السبعينيات كان هناك شعراء وكتاب رواية ينشرون أعمالهم في المجلات، وظهر حوالي من 40 إلى 50 مطبوعة، كان في حماس كبير جدًا وكانوا يتحركون بروح هزيمة الهزيمة بعد 67»، مشيرًا إلى أن المثقفين طالبوا بالوقوف على الجبهة بعد هزيمة 1967 وبالفعل ذهبوا ارتدوا البدلة الكاكي.