ضبط 104 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، نجاح حملات مرورية مفاجئة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومجلس مدينة بلقاس في ضبط 104 أجولة دقيق كانت مخزنة لبيعها في السوق السوداء.

ضبط مخالفات تموينية في مخابز

أشار دايرة في بيان، إلى أنه جرى ضبط ماكينة طحين تقوم بإعادة نخل وتعبئة الدقيق البلدي، استخراج 87.5 شكاير دقيق حر، إذ جاءت الحملة بناء على قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعمل حملات مستمرة على المخابز.

وأضاف أن الحملة جاءت بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بإدارة بلقاس ومباحث التموين ومجلس مدينة بلقاس، وتلاحظ وجود ماكينة غلال مفتوحة، وأسفرت على ضبط الآتي:

- ضبط ماكينة طحين تعيد نخل وتعبئة الدقيق البلدي استخراج 87.5%، لإعادة بيعة كدقيق حر في السوق السوداء.

- ضبط عدد 104 أجولة دقيق بلدي مدعم معدة للبيع في السوق السوداء.

وأشار إلى أنه يجر العمل واستمرار الحملات التموينية على المخابز والتجار والمطاحن، من أجل ضبط الأسواق وضمان وصول الدعم للمواطنين، بالأخص من خلال المخابز بمحافظة الدقهلية، مع ضمان جودة المنتجات المقدمة.