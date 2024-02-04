انهيار سعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بمزيد من التراجع

شهد سعر الدولار في السوق السوداء، قبل قليل، تراجعا كبيرا وانهيارا، ليصل سعره لنحو 56 جنيها، بعدما كان قد تجاوز الـ70 جنيها في وقت سابق.

ويتوقع محللون أن يواصل الدولار هبوطه في السوق السوداء أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعدما هبط لأكثر من 16 جنيها خلال ساعات قليلة.

انخفاض أسعار الذهب بعد تراجع الدولار

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الذهب انخفاضها بشكل كبير في محلات الصاغة، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 100 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، ليصل سعره إلى 3450 جنيهًا بدلا من 3550 جنيها.

فيما كشف تقرير لجولد بيليون عن أن من بين أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر، هو هبوط سعر الدولار وتوفره الذي ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلى مستويات 3550 جنيها لعيار 21.

استقرار سعر الدولار في البنوك

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك عند نفس أسعار أمس السبت، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي.