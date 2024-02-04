سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك عند نفس أسعار أمس السبت، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الدولار داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه شراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.