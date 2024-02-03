سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 3 فبراير 2024، استقرارًا، في مختلف البنوك، وسجل سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء، كما سجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.