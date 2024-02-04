«جولد بيليون»: توافر الدولار في مصر أدى إلى تراجع سعر الذهب 400 جنيه

كشف تقرير جولد بيليون عن أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر، خلال تداولات أمس بأكثر من 400 جنيه، مشيرا إلى أن هبوط سعر الدولار وتوفره ساهم بشكل كبير في انخفاض الذهب في مصر إلى مستويات 3550 جنيها لعيار 21.

وذكر التقرير أن أسعار الذهب محليا هبطت أمس بقوة، بسبب تراجع سعر الدولار، وكذلك الختام السلبي لسعر الأونصة عالميا الجمعة الماضية، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف لمزيد من التراجع إلى مستويات أدنى.

الذهب يتراجع 400 جنيه للجرام

وأشار التقرير إلى حدوث عمليات بيع حذرة من المواطنين في سوق الذهب بمصر، ما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب في يوم واحد فقط لأكثر من 400 جنيه، بعد تسجيل مستويات فوق 4 آلاف جنيه للعيار 21.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للضرب بيد من حديد على عمليات الدولرة حتى مع تراجع السعر، ما قد يساهم في مزيد من تراجع الأسعار.