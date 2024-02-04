ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط الأسواق وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية.

ضبط 321 طن سلع تموينية متنوعة

واستطاعت أجهزة الأمن ⁠ضبط 321 طن سلع تموينية متنوعة منها «سكر، أرز، زيت طعام، دقيق» – 111,5 طن «أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات» – 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية.

ضبط 17 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، في ضبط 17 قضية تداول عملات محلية وأجنبية متنوعة خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة مالية تقدر 16.7 مليون جنيه مصري.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 546.500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية داخل مخزنين غير مرخصين بالمنيا بقصد حجبها عن التداول فى الأسواق.