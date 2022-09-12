«شرطة التموين» تضبط 33 ألف عبوة سجائر ومعسل مجهولة المصدر خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1639 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

34 قضية تهريب سجائر ومعسل

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 43 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 33 ألفا و345 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 47,5 طن زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسؤول عن مضرب أرز بمحافظة الشرقية، وضبط 21 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة سوهاج.

كما أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص - بمحافظة الدقهلية لتجميعه كمية قدرها 3,8 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الجيزة لتجميعه كمية قدرها 8000 لتر بنزين 80 بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسؤول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز - بمحافظة الجيزة لتصرفه في 300 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مدير مخبز بتهمة تجميع 320 بطاقة تموينية

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي - بمحافظة الدقهلية لتجميعه 320 بطاقة تموينية ذكية مخصصة للمواطنين بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.