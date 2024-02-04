هل السمنة سبب أساسي للإصابة بمرض الربو؟.. أكثر من مليار شخص في خطر

السمنة مرض يعاني منه الكثير من الأشخاص، فهي ليست مشكلة تتعلق بمظهر الشخص، ولكنها تصيب الجسم بمشكلات صحية خطيرة مثل انسداد الشرايين، والإصابة بالجلطات القلبية والتهابات المفاصل، الإصابة بالربو.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أكثر من مليار شخص، في جميع أنحاء العالم، يعانون من السمنة، فهي تنشأ نتيجة عدم التوازن بين السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد والسعرات التي يفقدها، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية، دون زيادة ملائمة في النشاط البدني، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي.

مخاطر مرض السمنة

وتابع «بدران» أن السمنة تزيد من خطر الإصابة بالربو وأيضا تؤدي إلى تطور الربو وتصيب بنوبات الربو الحادة، ما يزيد من معدلات احتجازه في المستشفيات، كما أن الوزن الزائد حول الصدر والبطن قد يضيق الرئتين ويجعل التنفس أكثر صعوبًة، بالإضافة إلى أن يمكن أن تؤدي السمنة لتطوير ما يسمى بعوامل الخطر القلبية مثل ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.

الإصابة بالإنفلونزا

تعتبر السمنة من عوامل الخطورة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، حيث تبين حديثًا أن السمنة تزيد من مخاطر انتقال الإنفلونزا، كما أن المرضى الذين يعانون من السمنة والإنفلونزا قد يظلون معديين لفترات أطول بكثير من مرضى الإنفلونزا غير البدناء، أي أنه مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة في العالم، يمكن أن تحدث موجات من انتشار فيروس الإنفلونزا لفترات طويلة بسبب زيادة الوزن.

قدم استشاري المناعة روشتة طبية للوقاية من الإصابة بمرض السمنة ومنها يجب نشر ثقافة ممارسة الرياضة، خاصة في المدارس والجامعات، لأن الرياضة تقلل من اختزان السعرات الحرارية، ويجب أيضا تناول أغذية تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية مثل التوابل، خاصة القرفة وشرب الماء بكميات كبيرة وشرب الشاي الأخضر، لأن تناول كوب منه يحرق حوالي 20 سعرا حراريا، ويفضل تناول الألبان قليلة الدسم وبياض البيض والسمك، والتونة، وكذلك تناول صدور الدجاج المنزوعة الجلد والعظام وزيت الزيتون.

وكانت دراسة أسترالية سابقة أكدت أن السمنة تعمل على تراكم الأنسجة الدهنية في الشعب الهوائية، ما تؤدي إلى إصابة الأشخاص بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وذلك لأن تراكم الدهون يؤثر على الهيكل الطبيعي للممرات الهوائية في الرئة، و قد يتسبب في التهاب الرئتين.