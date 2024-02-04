إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في حملات مكبرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام رؤساء المراكز والمدن بشن حملات لإزالة التعديات ضمن أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة في المرحلة الأولى، والتي تستمر حتى 16 فبراير المقبل.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى اليوم عمل الحملات في محافظة الدقهلية، تمكنت من تنفيذ 16 قرار إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

إزالة حالات التعدي على أملاك الدولة

- 235 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 14234 مترا مربعا.

- 29 حالة تعدي بالزراعة على مساحة 1 فدان و 2 قيراط و 2 سهم.

خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 إبريل المقبل.

مراحل تنفيذ حملات التعديات بالدقهلية

- من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير.

- المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل.

- المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل حتى 12 إبريل القادم.